Kayseri'de 4 Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.Ş'nin (23) yemek masalarına gizlenmiş gümrük kaçağı sigaraları tır ile yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adresi belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.