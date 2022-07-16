Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Kayseri'de motosiklet ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kayseri'de motosiklet ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda 06 HE 7430 ve 38 PR 293 plakalı otomobil ile 34 FA 0635 plakalı hafif ticari araç ve 38 AAK 522 plakalı motosiklet çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı. AA / Sercan Küçükşahin - Güncel Kocasinan Tragger Kayseri Sivas Güncel Haberler

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