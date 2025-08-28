Kayseri'de 4,2 Milyar Liralık Kentsel Dönüşüm Projesi İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4 milyar 186 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap bölgesini yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahabiye Mahallesi'nde modern, güvenli ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş yeni yaşam alanlarının oluşturulmasını hedefleyen proje, toplamda 13 blok, 830 bağımsız bölüm ve yaklaşık 135 bin metrekare inşaat alanını kapsıyor.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İmar AŞ ve Emlak Konut işbirliğinde yürütülüyor.

Zemin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sahada 10 bin 360 adet, her biri 25 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında donatısız kazık uygulanıyor. Bu kazıklar, zemin taşıma kapasitesini arttırarak bölge genelinde maksimum güvenliği sağlıyor.

Ayrıca kazı sürecinde çevredeki yapıların ve zeminin korunması için 1280 İKSA kazığı inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, projenin şantiye sahasında incelemede bulundu, çalışmaları teknik ekipten dinledi ve personele kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, projenin bundan sonraki etaplarının yapılması için Emlak Konut'un devreye gireceğini belirtti.

Yaklaşık 200 bin metrekarelik bir inşaat alanından oluşan ve maliyeti 5 milyar liraya ulaşan, otoparklarıyla, bağımsız bölümleriyle çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere, projede emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür etti.