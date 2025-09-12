Haberler

Kayseri'de 4,2 Kilometrelik Yol Sıcak Asfaltla Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde 4,2 kilometrelik yolu 4 bin ton sıcak asfaltla yenileyerek hizmete sundu. Yaklaşık 8 milyon lira yatırım yapılan yol çalışmaları, kırsal bölgelerdeki altyapı sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Develi ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki 4,2 kilometrelik yol, 4 bin ton sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde yol yapım ve asfalt yenileme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, altyapı hatlarının tesisi ve diğer nedenlerle bozulan yolları sıcak asfaltla buluşturuyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gazi Mahallesi'nde 4,2 kilometrelik yol, 4 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenirken, çalışmalara ise yaklaşık 8 milyon lira yatırım yapıldı.

Gazi Mahallesi Muhtarı Basri Açıkkan ise yapılan hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
