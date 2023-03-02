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Kayseri'de 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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Kayseri'de 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kadın yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmada, Kayseri ve Konya'da "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarına karıştığı için hakkında ve 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin (29) Kayseri'de saklandığını tespit etti.

Kentin Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda hükümlü kadın, gizlendiği yatak odasında yakalandı.

Hükümlü S.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Konya Güncel Haberler

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