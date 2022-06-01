Kayseri'de 39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ikinci el oto yedek parçası satın almak isteyen 39 ilden 86 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında açtıkları sayfalar üzerinden, oto yedek parçası almak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.G, H.S. ve O.B'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, yaklaşık iki ay süren teknik takip sonucu zanlıların, "Orijinal, uygun ikinci el yedek parça" sloganıyla sosyal medyada yayın yaptıkları, alıcıların talep ettikleri malzemelerin görsellerini internetten temin ettikleri, telefonla konuşurken alıcıları ikna etmek için tamirhane sesleri çıkardıkları ve ücretini internet bankacılığı üzerinden aldıkları hiçbir parçayı alıcısına göndermediklerini belirlemiş, dün adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların, 39 ilden 86 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öğrenilmişti.