Kayseri'de 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Kayseri'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Heyet daha sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde devam eden programda konuşan Vali Çiçek, Ahilik teşkilatında Kayseri'nin önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Odakır ise Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını, aynı zamanda yüzyıllar boyunca topluma yön veren bir hayat felsefesi olduğunu belirtti.

Anadolu'nun gönül coğrafyasında 13. yüzyıldan itibaren Ahi Evran'ın önderliğinde şekillenen Ahiliğin, dürüstlüğün, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve adaletin simgesi olduğunu vurgulayan Odakır, "Ahiler sadece mal ve hizmet üretmemiştir. Aynı zamanda insan yetiştirmiş ve erdemli bir toplum inşa etmiştir." dedi.

Büyükkılıç ise Kayseri'nin esnaf şehir olarak anıldığını dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan şed kuşatma ritüelini canlandırdı.

Programda, yılın ahisi seçilen Oto Sanatkarları Odası üyesi Ahmet Nursaçan'a kaftan giydirilerek, plaket verildi. Yılın ahilik özel ödülü ise Kayseri Üniversitesi'nin mezuniyet törenlerinde bu geleneği yaşatan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya verildi.

Törene, il protokolü, oda başkanları ve esnaflar katıldı.