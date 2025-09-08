Kayseri'de 350 Kilometre Kırsal Yol Asfaltlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım projeleri kapsamında kırsal mahallelerde 350 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde gerçekleştirilen yol yapım ve asfaltlama çalışmalarıyla kent merkezinde ve kırsalda ulaşım konforu artıyor.

Sürdürülen projeler kapsamında, bu yıl içerisinde 14 ilçedeki kırsal mahallelerde toplam 350 kilometrelik yol, sathi kaplama asfaltla buluşturuluyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, sadece kırsal mahallelerle sınırlı kalmayan yol yapım hizmetleri, şehir genelinde belirlenen 38 ayrı yol kesiminde de eş zamanlı olarak devam ediyor.

Mevsim koşullarının elverişli olduğu dönemleri en verimli şekilde değerlendiren ekipler, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde tüm imkanları seferber ediyor.