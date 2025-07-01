Kayseri'de 34 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K'yı (32) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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