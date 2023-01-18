Kayseri'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de fuhşa teşvik etme suçundan hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kayseri'de fuhşa teşvik etme suçundan hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik etme, yaptırma ve aracılık etme suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö'yü Talas ilçesi Yazyurdu Mahallesi'nde bir adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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