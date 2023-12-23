Kayseri'de 314 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Abone Ol
Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satıldığı ihbarı üzerine kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, E.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel