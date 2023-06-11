Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 hırsızlık suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel