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Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 hırsızlık suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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