Kayseri'de 30 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (42) düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (42) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

