Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin istiklal ve istikbal uğruna ortaya koyduğu destansı mücadelenin, bugün hala milletin yolunu aydınlatan en güçlü rehberlerden biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan büyük zaferin milletin hürriyet aşkının, birlik ve beraberlik ruhunun, topyekun kararlılığının sembolü olduğunu kaydeden Büyükkılıç, Türk milletinin şanlı tarihi boyunca nice badireleri birlik ve beraberlik ruhuyla atlattığını aktardı.

Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Büyükkılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu cennet vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlara layık olma sorumluluğuyla, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.