Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Yapıldı

Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programının provası yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Askeri birliklerin tören geçişi yaptığı provada, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de araçlarıyla yer aldı.