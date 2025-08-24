Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Yapıldı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programının provası yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin şiir okuduğu ve Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri sunduğu etkinlikte, askeri birliklerin geçişi de yer aldı.

Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programının provası yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Askeri birliklerin tören geçişi yaptığı provada, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de araçlarıyla yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
