Kayseri'de 3 zanlı çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 3 zanlı çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 3 zanlı çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandı

Kayseri'de çaldıkları otomobilin jantlarını boyayan 3 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çaldıkları otomobilin jantlarını boyayan 3 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde bir binanın otoparkında plakasız otomobilin jantlarını boyamaya çalışanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini fark edip kaçmaya çalışan Ö.F.P, U.Ç. ve Ş.Y'yi yakaladı.

Zanlıların jantlarını boyamaya çalıştığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerin jantları boyaması ve polisten kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

112 Acil Çağrı, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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