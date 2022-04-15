Kayseri'de 3 yakınını öldüren firari sanık 3 kez müebbet hapis istemiyle yargılanacak - Haberler

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Kayseri'de 3 yakınını öldüren firari sanık 3 kez müebbet hapis istemiyle yargılanacak

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de 3 yakınını öldüren firari sanık 3 kez müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan olayla ilgili firari sanık M.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Firari sanık M.Y. hakkında "yaralama" suçundan da ceza istendi.

Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak'ta çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kuzen ile dayıları kurtarılamamış, M.Y. kaçmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Cumhuriyet, Kayseri, Güncel, Haberler

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