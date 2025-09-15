Haberler

3. Doktorlar Bisiklet Turu Kayseri'de Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde "3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu organizasyonun önemli olduğunu belirtti.

İnsanlara örnek olmanın anlamlı olduğunu anlatan Büyükklıç, "Sağlık denilince akla doktor gelir, o açıdan doktorlarımız bir bakıma model oluşturmak önemli. Sağlıklı bir şekilde bisiklet sürmeyi teşvik etmek amacıyla yaptıkları bu güzel organizasyona bizler de eşlik ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sağlık için pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, doktorlar, sağlık personeli ve üniversite öğrencileri katıldı.

