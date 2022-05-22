Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 ay 22 gün ila 5 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 12 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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