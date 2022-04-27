Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli F. E'nin kiraladığı depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan F. E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.