Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli F. E'nin kiraladığı depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan F. E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Sigara, Polis, Güncel, Haberler

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