Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel