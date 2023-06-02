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Kayseri'de 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'de 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Hacı Y. (21), 3. Kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hacı Y.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Kayseri Bağdat Güncel Haberler

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