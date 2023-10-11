Kayseri'de 3. kattan düşen genç kadın ağır yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, bir genç kadın 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve genç kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3'üncü kattan düşen genç kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın, 3 katlı binanın son katından aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de G.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. G.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ