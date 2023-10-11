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Kayseri'de 3. kattan düşen genç kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, bir genç kadın 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve genç kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.