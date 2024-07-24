Kayseri'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Bahçelievler Mahallesi Park 1 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.