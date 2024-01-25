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Kayseri'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi 45. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 16 personelden oluşan 4 ekiple müdahale edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada evlerinde bulunan ve dumandan etkilenen 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı, D.E. (71) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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