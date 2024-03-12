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Kayseri'de 3 Katlı Apartmanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

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Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bir bina sakini hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bina sakini N.Ö. (19) ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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