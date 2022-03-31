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Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı girişindeki kontrol noktasında, M.Y'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, elektrikli süpürge ve ağaç kesme makinesi ele geçirildi.

Malzemelerin, Kırkpınar Mahallesinde ikamet eden S.D'nin evinden çalınan eşyalar olabileceği şüphesiyle zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada, tabanca, 196 mermi, bıçak, matkap ve çok miktarda mutfak malzemesi bulundu.

Gözaltına alınan M.Y, H.Y. ve C.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler, mağdurlar S.D. ile T.A'ya teslim edildi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Pınarbaşı, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Haberler

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