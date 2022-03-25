Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerinde 22 Mart'ta iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen 5 hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda yakalanan S.V, A.U. ve F.K, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Murat Asil - Güncel

Münir Karaloğlu, Pınarbaşı, Kayseri, Kamu, Güncel, Haberler

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