Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinden kablo çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinden kablo çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'nde bir iş yerinden kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine geçen ekipler, çaldıkları kablolarla kaçmaya çalışan V.D, M.D. ile T.Ç'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Murat Asil - Güncel Güncel Haberler

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