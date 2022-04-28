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Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çadırkaya Mahallesi'ndeki 4 evde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.E, S.E. ve E.B. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Yeşilhisar, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Haberler

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