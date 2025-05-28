Kayseri'de 3 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, O.T'nin evinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de jandarma ekiplerince 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesindeki Şeker Mahallesi'nde O.T'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel