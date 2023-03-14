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Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kayseri'de 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 06 DAN 457 plakalı otomobil, H.A. idaresindeki 38 LJ 777 plakalı otomobil ve A.K'nin kullandığı 44 FF 608 plakalı hafif ticari araç, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nuh Naci Tragger Kayseri Güncel Haberler

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