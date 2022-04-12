Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yapılan açıklama göre, saat 17.04'te merkez üssü Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD yetkilileri, ilk bilgliere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.