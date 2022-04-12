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Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yapılan açıklama göre, saat 17.04'te merkez üssü Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD yetkilileri, ilk bilgliere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Felahiye, AFAD, Güncel, Haberler

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