Kayseri'de 29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.P. adlı firari hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (43) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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