Kayseri'de 29 Ekim Katlı Kavşağı Hizmete Açıldı

Kayseri'de 29 Ekim Katlı Kavşağı Hizmete Açıldı
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 29 Ekim Katlı Kavşağı, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı. Proje, toplamda 400 milyon TL'ye mal oldu ve şehirdeki ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir yenilik sağladı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesince yapılan 29 Ekim Katlı Kavşağı hizmete açıldı.

Meteoroloji Kavşağı olarak bilinen mevkideki katlı kavşağın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesinin 85 günde tamamladığı bu projenin Cumhuriyet'i taçlandırdığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladıklarını, böyle bir günde katlı kavşağı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hayata geçirilen projenin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Erciyes'e rahat gidilecek, Talas tarafından gelenler Organize Sanayimize rahatlıkla gidecek. Bunu sağlamak için bu kavşağımızı planlamış, projelendirmiştik, hedefimize ulaştık. Davud El-Kayseri ana arterimizi Paşalı Caddesi'ne bağladık, buradan Organize Sanayimize gidecek şekilde tek bir ışık ile rahatlıkla ulaşma imkanını sağlamış olduk. Tek bir ışığı da gelecek dönemde telafi edeceğiz. Paşalı Caddemiz, Davud El-Kayseri Bulvarımız ve bu altgeçidimizin tamamı yaklaşık 400 milyon TL'ye mal oldu." diye konuştu.

Projenin toplam uzunluğunun 540 metre, kapalı kesitinin 100 metre, genişliğinin 19 metre, yüksekliğinin ise 5,30 metre olduğunu belirten Büyükkılıç, dirençli şehir kapsamında 598 fora kazık, 2 bin 160 ton demir, 5 bin 900 metreküp beton, 9 bin 500 ton plentmix malzeme, 7 bin 600 ton asfalt kullanıldığını anlattı.

Büyükkılıç, şehrin batı aksında DSİ Katlı Kavşağı'nda da çalışmaları başlattıklarını, 5 ay gibi kısa sürede de o projeyi tamamlayacaklarını, Kartal Katlı Kavşağı'nın ihalesinin de kasım ayında yapılacağını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin emin adımlarla ilerlendiğini, terör musibetinden Türkiye'yi kurtaracaklarını ifade etti.

Kentlerde büyük bir kalkınma hamlesi olduğunu anlatan Akar, Kayseri'de de vatandaşların ihtiyacı olan hizmetlerin bir bir hayata geçirildiğini belirtti.

Törende, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy ile Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde katlı kavşağın açılış kurdelesi kesildi.

Törende, Kayseri Motorcular Birliği ve klasik araçların olduğu grup, 29 Ekim Katlı Kavşağı'ndan geçiş yaptı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500
