Kayseri'de 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda aranması bulunan 25 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt, Bahçelievler, Sanayi, Ertuğrulgazi, Battalgazi, Yavuzlar, Fevzioglu ve farklı mahallelerde adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan veya hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Y.S., herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte hırsızlık suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş., adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y., herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesine muhalefet ve hükümlünün kaçması suçlarından 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K., tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.İ. ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 361 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ile birlikte 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 25 şahıs yakalandı.

Yakalanan 10 şahıs işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 15 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KAYSERİ