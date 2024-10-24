Kayseri'de 246 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi
Kayseri'de il jandarma ekipleri, 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 246 öğrenciye trafik bilinci geliştirmek amacıyla eğitim verdi. Eğitimde yayaların doğru davranışları, emniyet kemeri kullanımı ve karşıdan karşıya geçme konuları işlendi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, 246 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.
Ekipler, Sarıoğlan ilçesindeki bazı okullarda, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.
Jandarmanın verdiği eğitime 246 öğrenci katıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere jandarmanın çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.