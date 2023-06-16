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Kayseri'de 24 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Kayseri'de 24 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. isimli kadın yakalandı. Ekiplerin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaptığı operasyonda yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir adrese yaptığı operasyonda kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 24 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. (29) isimli kadın yakalandı.

L.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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