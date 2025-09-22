Haberler

Kayseri'de 24 Saat Sürecek Deprem Tatbikatı Düzenleniyor

Kayseri Valiliği, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 24 saat sürecek tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikata 4 bin 268 personel, dronlar, mobil araçlar ve gönüllüler katılacak.

Kayseri Valiliği, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde, yarın, 24 saat sürecek gerçek zamanlı deprem tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir'i de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosuna göre tatbikat yapılacağı bildirildi.

Tatbikatta Kayseri'nin ilçelerinde saha ve masa başı faaliyetlerin gerçekleşeceği vurgulanan açıklamada, senaryo gereği Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geleceği, depremden Kayseri ve ilçelerinin etkileneceği, tatbikatta 16 destek ilin Kayseri'nin 16 ilçesinde il afet ve acil durum yönetim merkezlerine intikal edeceği kaydedildi.

Tatbikatta 4 bin 268 personel, 6 dron, 1 mobil koordinasyon tırı, 5 mobil baz istasyonu, 1 İHA, 1 helikopter, 16 destek ilden 240 personel ve 63 araç, 200 gönüllünün katılımıyla 213 olay üzerinden faaliyet icra edileceği bildirilen açıklamada, deprem başlangıç saatinin belli olmadığı ve 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
