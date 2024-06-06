Kayseri'de 24 Saat Kesintisiz Ulaşım Hizmeti Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gece seferleriyle sağlayacakları 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin 8 Haziran'da hayata geçirileceğini duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Gece seferleri noktasında Kayseri'de yoğun ana hatlar üzerinde toplu taşım otobüsleriyle 24 saat ulaşım hizmetinin 8 Haziran'da başlayacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'de gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor. 983 hat kodlu sefer ve güzergah kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, tren garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem belirlendi. 980 hat kodlu sefer ve güzergah kapsamında ise 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, otogar, tren garı, Düvenönü ve Talas belirlendi."