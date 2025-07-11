Kayseri'de 23 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli kişi, emniyetin aranan şahıslar operasyonunda yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (29), operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel