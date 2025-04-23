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Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Halaylar ve Gösteriler

Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Halaylar ve Gösteriler
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Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiirler okurken öğretmen ve velilerle birlikte halay çekildi.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende öğretmen, öğrence ile veliler halay çekti.

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler günün önemine ilişkin şiirler okudu.

İlkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde uzun süredir hazırlandıkları gösterileri sergiledi.

Dördüncü sınıf öğrencilerinin sergilediği bayrak gösterisi güzel görüntü oluşturdu.

Törenin sonunda okul idaresi, öğretmen, veli ve öğrenciler halay çekti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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