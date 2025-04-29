Kayseri'de 228 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 228 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında "çay ve tütün tespit" köpeği ile yapılan aramada, 228 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.