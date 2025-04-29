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Kayseri'de 228 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de 228 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma tarafından yapılan bir uygulamada bir yolcu otobüsünde 228 kilogram kaçak tütün yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 228 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında "çay ve tütün tespit" köpeği ile yapılan aramada, 228 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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