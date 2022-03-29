Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'deki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, nevruz kutlamaları kapsamında dağıtılan bulgur pilavından zehirlenen 220 öğrenci, tedaviye alındı.

Olay, Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen nevruz etkinlikleri kapsamında 800 öğrenciye bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yemeklerini yedikten sonra evlerine dağılan öğrenciler, rahatsızlanmaya başladı. Velilerin ihbarıyla evlere gelen sağlık ekipleri, öğrencileri hastanelere kaldırdı. Yedikleri yemekten zehirlenen 220 öğrenci, ambulans ve araçlar ile hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.