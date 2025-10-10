Kayseri'de 22 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de 'yağma' suçundan kesinleşmiş 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ç. firari olarak yakalandı. Emniyet yetkilileri, arama çalışmalarını sosyal medya üzerinden duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "yağma" suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel