Kayseri'de hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari K.S. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar için düzenledikleri operasyonda hükümlüyü ele geçirdi.

Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. (33) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

