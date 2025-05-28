Kayseri'de 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, firari hükümlüyü operasyonla ele geçirdi.
Kayseri'de hakkında 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'yi (26) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel