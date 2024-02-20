Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, "hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (29) saklandığı adresi tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda evinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.