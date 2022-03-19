Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 olayda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın (34), merkez Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Murat Asil - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title