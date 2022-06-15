Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yüklü miktarda karışımlı akaryakıtı piyasaya sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese dün düzenlenen operasyonda 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun doldurulmasında kullanılan aparat ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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