Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yüklü miktarda karışımlı akaryakıtı piyasaya sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese dün düzenlenen operasyonda 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun doldurulmasında kullanılan aparat ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.